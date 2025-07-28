باسم الجمل: كلمة الرئيس السيسي تجسيد لثوابت مصر ودورها التاريخي في دعم فلسطين

أكد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد لأمانة الشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تمثل تجسيدًا واضحًا وثابتًا لمواقف الدولة المصرية الأصيلة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح "الجمل" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تؤدي دورًا تاريخيًا ومشرفًا في دعم الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة، في وقت تتعالى فيه أصوات الحرب وتسقط فيه الاعتبارات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حجر الزاوية في الدفاع عن الحقوق العربية، والسعي إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي يعكس حكمة القيادة السياسية، وتمسكها بالثوابت الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود.

وأكد المهندس باسم الجمل، أن اتحاد القبائل العربية وحزب الجبهة الوطنية وكل القوى الوطنية تقف خلف الدولة المصرية وقيادتها، وتدعم كل القرارات التي تتخذها في هذا التوقيت الحرج، إيمانًا منا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لصالح الاستقرار الإقليمي والحفاظ على كرامة الأمة العربية.

وشدد على أن مصر ستبقى دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية، وأن خطاب الرئيس السيسي جاء ليجدد التأكيد على موقفها الثابت الذي لم يتغير، مهما تغيرت الظروف.