اليوم.. الأهلي يواجه إنبي وديا استعدادا للدوري

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي أولى مباريات الودية فى القاهرة أمام إنبي ضمن برنامج استعدادات الفريق لبطولة الدوري فى الموسم الجديد بعد العودة من تونس .

وانتظم الفريق فى معسكر خارجى بمدينة طبرقة التونسية خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو وخاض خلالها مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتى التونسى فى اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذى يفتتحه الأهلي بمواجهة مودرن سبورت .

وحرص الجهاز الفنى على ترتيب مباراة ودية بالقاهرة من أجل زيادة التفاهم والتجانس بين اللاعبين والعمل على رفع المستوي الفنى والبدني لكافة اللاعبين والوقوف على مستوى كل لاعب سواء فنيا وبدنيا والعمل على علاج كافة الأخطاء قبل انطلاق الموسم الجديد .

وكان خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، قد عقد اجتماعًا مع طاقمه المعاون في ختام المعسكر الخارجي بتونس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة والمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل بداية منافسات الموسم.

وأكد محمد يوسف، المدير الرياضي أن الفريق استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة.

وأوضح أن المعسكر حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق.

وأشار المدير الرياضي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرص كبير على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وشدد على أن الفريق سوف يواصل الاستعداد بدون راحة وبكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، وأن العمل مستمر من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات.