أخبار البحر الأحمر.. نقلة حضارية بالغردقة وتنمية شاملة بحلايب وتطوير التعليم بتجربة سنغافورية

تشهد محافظة البحر الأحمر حراكًا تنمويًا واسع النطاق على مختلف الأصعدة، بقيادة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أطلق عددًا من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، والنهوض بالعملية التعليمية، وتعزيز التنمية في مدن الجنوب.

الغردقة تستعد لنقلة حضارية بتسليم ورش الحرفيين الجديدة

أعلن المحافظ الانتهاء الكامل من توصيل جميع المرافق الحيوية لمنطقة ورش الحرفيين بمدينة الغردقة، بما يشمل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، مؤكدًا جاهزية المنطقة لبدء تسليم الورش للمستحقين.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى نقل الورش من قلب المدينة للحد من التلوث وتحسين المظهر الحضاري للغردقة، داعيًا المواطنين المستحقين إلى سرعة استلام الورش وبدء النشاط الحرفي بها في أسرع وقت ممكن.

برنامج تدريبي سنغافوري لتأهيل 90 معلمًا بالبحر الأحمر

وفي إطار تطوير التعليم، أطلقت مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية المحافظ، البرنامج التدريبي "تنمية المهارات الحياتية الأساسية لدى الطلاب"، المستند إلى النموذج السنغافوري الرائد.

يستهدف البرنامج تدريب 90 معلمًا من مختلف المراحل التعليمية خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2025، لتنمية مهارات التفكير النقدي، والابتكار، والعمل الجماعي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

مشروعات تنموية متكاملة في حلايب ضمن رؤية استراتيجية شاملة

وفي مدينة حلايب، أكد المحافظ أن تنمية الجنوب باتت توجهًا استراتيجيًا، مشددًا على أهمية تنفيذ المخطط العام للمدينة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

شهدت المدينة جلسة استماع رسمية لعرض المشروعات المقترحة، ومنها: مدرسة ثانوي زراعي، وسكن للمعلمات، ومركز مهني، ومتحف بيئي يعكس الطابع المحلي، بالإضافة إلى منشآت خدمية وتعليمية تدعم استقرار السكان وتحفّز التنمية المستدامة.

تعكس هذه التحركات الشاملة حرص محافظة البحر الأحمر على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالبنية الأساسية، وبناء الإنسان المصري، في إطار رؤية الدولة للتنمية المتكاملة.