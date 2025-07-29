موجز اخبار جنوب سيناء.. مبارك بتفقد محطة معالجة دهب.. والجبهة الوطنية يحث الناخبين على المشاركة

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها تفقد محافظ جنوب سيناء لمحطة المعالجة بمدينة دهب وحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يحث الناخبين على المشاركة الايجابيه في انتخابات مجلس الشيوخ.

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محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة المعالجة والغابة الشجرية بدهب

طرح مشروعات تنموية علي المستثمرين وتطوير منظومة معالجة مياه متطورة و صديقة للبيئة

أجرى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم جولة ميدانية تفقد خلالها محطة معالجة مياه الصرف الصحي وموقع الغابة الشجرية بمدينة دهب، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا لزيارة وفد الشركة القابضة، في إطار خطة تطوير وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم الوقوف على أعمال رفع كفاءة محطة المعالجة بدهب، وتحويلها إلى منظومة معالجة متطورة، تتوافق مع الكود المصري والاشتراطات البيئية، مع التوسع في نطاق الغابة الشجرية لاستيعاب المياه المعالجة كمرحلة أولى، وإقامة منظومة متكاملة وآمنة بيئيًا.

كما ناقش المحافظ مع الوفد الفني والمسؤولين المعنيين آليات اختيار عدد من المواقع المناسبة بمدينة دهب لعرضها على المستثمرين، بهدف إقامة مشروعات بيئية وسياحية تعتمد على إعادة استخدام المياه المعالجة، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويدعم ركائز التنمية المستدامة. وقد تم تحديد تلك المواقع بعناية، ووفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، بما يضمن التوافق مع الرؤية العمرانية المستقبلية ويحافظ على الطابع البيئي والسياحي الفريد للمنطقة.

وأكد اللواء خالد مبارك أن محافظة جنوب سيناء تواصل جهودها، بالتعاون الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة، لتطوير البنية التحتية بما يتوافق مع المعايير البيئية الحديثة، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ:

“نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية مصر 2030، التي تضع في أولوياتها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأهمية البيئية والسياحية. ودهب تمثل نموذجًا مهمًا في هذا السياق، وملتزمون بأن تنفذ جميع مشروعاتنا بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي للمدينة، لضمان التوازن بين الاستثمار وحماية الطبيعة.”

وشدد المحافظ في ختام جولته على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، وضمان تكاملها مع الخطط التنموية والبيئية المعتمدة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة تنموية وسياحية مستدامة على المستويين الوطني والدولي.

عقد حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، اجتماعًا تنظيميًا بحضور النائب غريب حسان، أمين الحزب بالمحافظة، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، والشيخ إسماعيل الراوي مساعد أمين التنظيم و الأستاذ جميع رمضان، مساعد أمين الحزب، وعددًا من قيادات الحزب، لبحث آليات حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ

وذلك بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والدكتور السيد القصير، أمين عام الحزب، والنائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، الخاصة بتفعيل دور لجزب في الحشد الجماهيري خلال الاستحقاقات الإنتخابية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل لجان الحزب قبل وخلال الانتخابات، مع التركيز على توعية المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال انتخابات مجلس الشورى، إضافة إلى التركيز على الشباب لكنهم هم مستقبل مصر، لذا يجب عليهم الاندماج في الحياة السياسية.

أكد النائب غريب حسان، على أهمية العمل الميداني وتفعيل دور الأمانات النوعية في توعية المواطنين، مشددًا على التزام أمانة جنوب سيناء بتوجيهات الأمانة المركزية للحزب ودعم تحالف القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن أمانات الشباب والمرأة يلعبان دورًا هام في والتوعية.

وجرى خلال الاجتماع الخروج بعدة توصيات منها:

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الحزب بمدينة الطور، غرف فرعية بكافة المدن.

- التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

- تقديم المساعدة للناخبين من خلال تحديد المقرات الإنتخابية الخاصة بهم.

- التوعية بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام.

- التكاتف مع جميع الجهات لإظهار الانتخابات بالمظهر الحضاري اللائق بها.