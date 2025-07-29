لماذا أمر الرسول بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة؟.. 3 فضائل اعرفها

آية الكرسي من أعظم آيات القرآن الكريم، فهي تحمل أسماء الله الحسنى كما أنها تتضمن المعاني العقائدية والربانية، وتحتوي آية الكرسي على أكثر أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى، وورد في فضلها أحاديث كثيرة صحيحة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت"، وفي السطور التالية نتعرف على فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة.

لماذا أمر الرسول بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة؟

‏كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على توضيح وبيان ما ينفع أمته ويكون سببا في دخولهم الجنة ومن ذلك فقد أمر الرسول بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة لأنها سبب دخول الجنة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" أن آية الكرسي تحفظ القارئ لها من العين والسحر والمس فهي من ضمن آيات الرقية الشرعية أن قراءة آية الكرسي تكون وقاية للإنسان من الشيطان خاصة إذا قرأها قبل النوم فهي تعصمه من كل شر حتى يستيقظ

فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلاة

وكان الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن قراءة آية الكرسي بعد صلاة الفرض أو السنة فضل عظيم ونقرأها بعد الصلاة مباشرة.

ومن فضل قراءة آية الكرسي بعد الفرض والسنة:

إنها تعدل ربع القرآن الكريم .

أن الله تعالى يقي من يقرؤها من الشيطان .

لم يبق للمحافظ على قراءتها من شرائط دخول الجنة شيء إلا الموت ما دام قد عمل الفرائض واجتنب الكبائر.

سبب تسمية آية الكرسي

يقصد بالكرسي أساس الحكم، وهو من الرموز التي تخص الملك، كما أنه دليل واضح على الألوهية المطلقة لله - تعالى-، وقد قال عن هذه الآية النبي -صلى الله عليه وسلم- إنها سبب لحفظ من يحفظها.

كما أنها ترفع مكانته وقدره عند الله لتصل به لأعلى المنازل وأسماها، كما أن الرسول- صلى الله عليه وسلم - قد قال عنها (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ).