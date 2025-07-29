مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: القطاع يحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا لتجاوز المأساة الراهنة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرارات توقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال إنه يجب فرض العقوبات على إسرائيل وملاحقتها قضائيا بالمحاكم الدولية، متابعا: “الاحتلال يتنصل من مسئولياته ويضرب بعرض الحائط جميع القوانين الدولية”.

وشدد على أن إسرائيل تواصل العمل لفرض وقائع جديدة على الأرض في غزة والضفة الغريبة، متابعا: “يجب أن تكون هناك تدابير دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكمل: “يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة”، منوها إلى أن القطاع يحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا لتجاوز المأساة الراهنة.