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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة يشيد بتنظيم إجراءات التقديم في المدارس

المستشار بدوي علام
المستشار بدوي علام
ياسمين بدوي

أعلن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، برئاسة المستشار بدوي علام، عن دعمه الكامل ومساندته لجهود مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنظيم إجراءات التقديم للصفوف الأولى وتهيئة المدارس لاستقبال عام دراسي جديد يليق بأبناء المحافظة.

كما أشاد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة، في بيان له، بسياسة الزيارات الميدانية المفاجئة المتبعة في مدارس الجيزة لمتابعة الالتزام بالتعليمات، مؤكدا أن هذه المتابعة جسدت حرصًا حقيقيًا على تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور، وضمان انتظام العملية التعليمية، دون تعقيد أو تجاوز.

وأكد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة أن تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة جاءت صريحة ومباشرة، بأن التقديم حق لكل ولي أمر وأي تجاوز مرفوض تمامًا، وأن كرامة المواطن خط أحمر، والتعليم رسالة لا تُباع ولا تُشترى."

وأوضح مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة أن جميع الإدارات التعليمية في الجيزة تلقت تعليمات مشددة بمنع تحصيل تبرعات من أولياء الأمور، وإحالة أي مخالف للشئون القانونية دون تهاون، مع ضرورة توفير بيئة تعليمية نظيفة وآمنة، وشددت التعليمات أيضا  على ضرورة إتمام أعمال الصيانة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

من جهته، وصف المستشار بدوي علام مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة هذه التوجيهات بأنها "رسائل إصلاح شجاعة تُعيد الانضباط للمدرسة الحكومية وتُعيد ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة".

وأكد "علام" أن التعاون الوثيق بين المجلس والمديرية هو الضمان الحقيقي لتحقيق منظومة تعليمية منضبطة وعادلة، تستعيد مكانة المدرسة وتحفظ كرامة ولي الأمر والطالب والمعلم على حد سواء.

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة الجيزة الآباء والمعلمين مدارس الجيزة

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