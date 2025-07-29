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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يجدد مفاوضاته لضم أحمد عيد من المصري البورسعيدي

احمد عيد لاعب المصري البورسعيدي
احمد عيد لاعب المصري البورسعيدي
ملك موسى

استقر مسئولو نادي الزمالك على عقد جلسة تفاوض جديدة مع إدارة نادي المصري البورسعيدي، عقب عودة الأخير من معسكر الإعداد، من أجل حسم صفقة الظهير الأيمن أحمد عيد، لاعب الزمالك السابق.

ويأتي تحرك الزمالك في ظل الحاجة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خاصة مع وجود عمر جابر فقط، بينما يجيد الوافد الجديد أحمد ربيع اللعب بشكل أكبر في وسط الملعب.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض أن أحمد عيد هو الخيار الأول لدى الزمالك لشغل هذا المركز، خاصة بعد أن أبدى اللاعب موافقته على العودة مجددًا إلى القلعة البيضاء، وقدم الضوء الأخضر لمسئولي الزمالك لإنهاء الصفقة.

وكانت المحاولات السابقة للزمالك قد تعثرت بسبب مطالب المصري المالية، والتي بلغت نحو 50 مليون جنيه. ومع ذلك، سيعود مسئولو الزمالك لطاولة المفاوضات أملًا في تقريب وجهات النظر وحسم الصفقة.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، يضع الزمالك خيارًا بديلًا يتمثل في التعاقد مع ظهير أيمن محترف تحت السن لتدعيم هذا المركز بالموسم الجديد.

الزمالك المصري البورسعيدي احمد عيد صفقات الزمالك

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