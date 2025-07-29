منافسة بورش.. بولستار تطلق سيارة خارقة للاعبي كرة القدم

بعد 3 سنوات من الكشف الأولي عنها كنموذج أولي في مهرجان جودوود للسرعة، تقترب سيارة بولستار 5 من دخول الإنتاج رسميًا، وسط ترقب واسع من جمهور السيارات الكهربائية الفاخرة.

في تلك السنوات، توسعت بولستار وأطلقت طرازات 3 و4، بينما بقيت السيدان الأنيقة بولستار 5 قيد التطوير الدقيق.

سيارات بولستار لفريق بوروسيا دورتموند

مؤخرًا، ظهرت السيارة في ألمانيا أثناء اختبارات على الطرق العامة، وتحديدًا بالقرب من منطقة تدريب نادي بوروسيا دورتموند، ما أثار تكهنات حول شراكة محتملة بين الشركة السويدية والنادي الألماني العريق.

وأفادت مصادر بأن بعض لاعبي الفريق شاركوا في اختبارات تجريبية داخل السيارة.

من الناحية التصميمية، تحافظ بولستار 5 على طابعها الجريء والمميز، مع مصابيح أمامية منقسمة وخلفية عريضة تضم شريط إضاءة ممتد، بينما تخلت النسخة الجديدة عن الناشر الخلفي الأسود لصالح إصدار أبيض لامع.

كما يتوقع أن تعتمد على مقصورة بسيطة خالية من الأزرار التقليدية، مع تركيز التحكم بالكامل في شاشة مركزية حديثة.

وعلى صعيد الأداء، تهدف بولستار 5 إلى منافسة مباشرة مع سيارات مثل بورش تايكان وأودي RS e-tron GT، مع قوة تصل إلى 872 حصانًا وعزم 900 نيوتن متر عبر محركين كهربائيين.

وقد تتجاوز هذه الأرقام في النسخ النهائية لتُجاري منافسين يتخطون حاجز 1000 حصان.

ومن المتوقع أن تحقق السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثلاث ثوانٍ.

حتى الآن، لم يعلن عن موعد إطلاق رسمي، لكن ظهور السيارة في اختبارات عامة ومشاركة أسماء رياضية مرموقة يلمح إلى اقتراب لحظة الكشف الكامل.