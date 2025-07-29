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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال مصر يطالبون العالم الحر بالانضمام لدعوة الرئيس السيسي بشأن غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثلًا لملايين العمال الشرفاء، تأييده المطلق وتقديره العميق لما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لا تستطيع منع أو عرقلة دخول المساعدات بسبب المسئولية الأخلاقية والوطنية التي تحملها الدولة المصرية على عاتقها تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وقال الاتحاد في بيان، إن كلمات الرئيس حملت رسائل صدق وقوة، وعبرت عن الموقف المصري الثابت والدائم الذي لم ولن يتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه.

وأضاف: “إننا في الاتحاد العام نؤكد أن كلمة الرئيس السيسي هي موقف شرف للأمة كلها، وصوت الضمير العربي والإسلامي والإنساني، حيث دعا العالم إلى التحرك الفوري لوقف آلة الحرب، ورفع الظلم عن أهل غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون قيد أو شرط، محذرًا من المخاطر الكارثية لأي محاولات للتهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية”.

وأكد أن الاتحاد العام يحيى جهود القيادة المصرية في الدفاع عن الثوابت القومية، ورفض أي ضغوط أو إملاءات تمس سيادة القرار الوطني أو تنال من حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الاتحاد على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت أنها صوت الحكمة والقوة في مواجهة حملات التضليل والابتزاز السياسي، وأنها تقف بالمرصاد أمام كل من يحاول العبث باستقرار المنطقة.

ودعا الاتحاد العام جميع النقابات والاتحادات العمالية العربية والدولية إلى دعم الموقف المصري بكل قوة، والتضامن مع نداء الرئيس السيسي الذي يمثل صرخة إنسانية لإنهاء مأساة غزة.

وقال إن هذا الموقف الوطني الصادق يستحق من كل أحرار العالم الوقوف إلى جانبه، والتكاتف من أجل وقف العدوان وإعادة الحقوق لأصحابها.

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