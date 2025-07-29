يوفنتوس يواصل الضغط لضم كولو مواني و داروين نونيز بديل هجومي

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي تحركاته المكثفة من أجل تعزيز خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع تكثيف المفاوضات للإبقاء على المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، المعار من باريس سان جيرمان، مع فتح باب التواصل مع ليفربول للاستفسار عن موقف المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وكان كولو مواني قد انضم إلى صفوف البيانكونيري خلال النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ونجح في ترك انطباع إيجابي لدى الجهاز الفني والإدارة، مما دفع النادي إلى السعي لتجديد الإعارة مع إضافة بند الشراء الإلزامي في صيف 2026.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "فوتبول إيطاليا"، فإن كولو مواني يفضل الاستمرار في تورينو، في ظل قناعته بصعوبة الحصول على فرصة حقيقية في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي، وهو ما يعزز فرص يوفنتوس في التوصل لاتفاق مع نادي العاصمة الفرنسية.

ورغم أولوية بقاء كولو مواني، إلا أن مسؤولي السيدة العجوز لا يخفون رغبتهم في تنويع الخيارات الهجومية، حيث شرع النادي بالفعل في التواصل مع ليفربول لاستكشاف إمكانية التعاقد مع داروين نونيز، الذي لم يقدم موسماً مقنعاً مع "الريدز".

وسبق أن ارتبط اسم نونيز بالانتقال إلى نابولي هذا الصيف، لكن مطالب ليفربول المالية التي وصلت إلى 50 مليون يورو دفعت النادي الجنوبي إلى التوجه نحو التعاقد مع لورينزو لوكا مهاجم أودينيزي كخيار أقل تكلفة.

من جانبه، لا يمانع نونيز في خوض تجربة جديدة داخل القارة الأوروبية، على الرغم من تلقيه عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، مفضلًا مواصلة مشواره في بطولات القارة العجوز.

وشارك المهاجم الأوروجوياني في 47 مباراة بقميص ليفربول الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها، من بينها 5 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله موضع تساؤلات من جماهير وإعلام الفريق الأحمر.

ويطمح يوفنتوس لاستغلال تراجع تأثير نونيز داخل صفوف ليفربول، لتقديم عرض بإعارة تتضمن إلزامية الشراء، وهي الصيغة ذاتها التي يعتمدها في مفاوضاته الجارية مع باريس سان جيرمان بشأن كولو مواني.

ورغم تعدد الخيارات، يبقى المهاجم الفرنسي هو الاسم الأبرز والأكثر تفضيلًا لدى الإدارة الفنية للبيانكونيري، إلا أن التحركات البديلة تعكس رغبة يوفنتوس في عدم تكرار سيناريو التأخر في إتمام صفقات هجومية مؤثرة، كما حدث في مواسم سابقة.