صحة البحر الأحمر تكرم الدكتور عمرو عادل بمناسبة توليه مديرية شمال سيناء

نظّمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، حفل تكريم للدكتور عمرو عادل، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كمدير لمديرية الصحة بشمال سيناء.

جاء الحفل تحت رعاية الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبحضور لفيف من مديري الإدارات وموظفي ديوان المديرية، الذين أعربوا جميعًا عن سعادتهم بهذه المناسبة، مقدمين التهاني القلبية للدكتور عمرو عادل، متمنين له دوام التوفيق في مسيرته المهنية الجديدة.

وخلال كلمته في الحفل، عبّر الدكتور إسماعيل العربي عن بالغ شكره وتقديره للدكتور عمرو عادل على ما بذله من جهد ملموس خلال فترة عمله، خاصة في قطاعات المستشفيات والعلاج الطبيعي، مؤكدًا أن بصماته كانت واضحة في تحسين الخدمات الصحية وتطوير الأداء داخل المنظومة.

واختُتم الحفل بتمنيات خالصة من الحضور للدكتور عمرو عادل بدوام النجاح والتميز في مهمته الجديدة بمحافظة شمال سيناء، مع التأكيد على استمرارية الروابط الأخوية والمهنية بين الزملاء في قطاع الصحة بمختلف المحافظات.