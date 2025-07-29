أصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة ميت نما بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.