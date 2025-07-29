لبنان تعلن الحداد الوطني في 4 أغسطس المقبل لهذا السبب

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني الحداد الوطني يوم الإثنين 4 أغسطس 2025 في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق ؛ دعا مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت بعد ثلاث سنوات على الحادث الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم,

وفي الرابع من أغسطس 2020، دوى انفجار ضخم في بيروت، أدى إلى تدمير أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وفي 23 يناير 2023، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار بشكل مفاجئ استئناف تحقيقاته بعد 13 شهراً من تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم.

وقرر بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.