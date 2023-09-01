مفاجأة.. مرفأ بيروت يضيف لخزينة لبنان هذا المبلغ

أعادت الصفحة الرسمية لمرفأ بيروت عبر منصة "إكس" نشر ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني "أن إدارة المرفأ حوّلت في اغسطس 2023 مبلغ 14 مليون دولار إلى خزينة الدولة".

وذكر أيضا بحسب وسائل إعلام لبنانية : "أن رقماً قياسياً جديداً حققه مرفأ بيروت للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث سجّل المجموع العام للحاويات التي تم تداولها خلال اغسطس حوالى 89.483 حاوية نمطية (TEU).

وأتم قائلا : فيما استقبلت محطة الحاويات 90 باخرة في الشهر عينه، وهذا الرقم يعتبر أيضاً الأعلى تسجيلاً منذ انفجار 4 أغسطس 2020 ".



