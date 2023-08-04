عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لبنان في 3 سنوات.. قصة بلد أوجعته الأزمات بعد مأساة مرفأ بيروت

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

تحل اليوم ذكرى الحادث الأليم الذي وقع في العاصمة بيروت يوم الرابع من أغسطس 2020، حيث وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت وصف بأنه الانفجار الأقوى غير النووي في التاريخ .

ووقع ذلك الانفجار الذي هز بيروت في الساعة ٦ مساءاً من ذلك اليوم، بسبب كميات كبيرة من نترات الأمونيوم تقدر بحوالي   2750 طنًا كانت مخزنة بالعنبر رقم 12 بالمرفأ منذ 2014، وتسبب في مقتل 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين، وتشريد حوالى 300 ألف شخص.

مسيرات لبنان اليوم 

انفجار مرفأ بيروت بلبنان

انطلقت مسيرة اليوم الجمعة من مقر فوج إطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب، إحياء لذكرى 4 أغسطس ، وكان مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا قد شهد تجمعًا لمئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني استعدادًا للانطلاق بمسيرة باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار 4 أغسطس ، وتقدم المشاركين أهالي الضحايا الذين رفعوا صور أبنائهم، الى جانب عدد من النواب.

وكانت قد دعت جمعية أهالي ضحايا انفجار بيروت، أبرز المجموعات الممثلة لعائلات الضحايا، اللبنانيين إلى المشاركة في مسيرة بعنوان "العدالة رغماً عنهم، من أجل العدالة والمحاسبة... مستمرون" وإلى ارتداء اللون الأسود، والتي انطلقت اليوم الجمعة من أمام مقر فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا وصولاً الى المرفأ عند الخامسة والنصف.

ويشار إلى أنه قد قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، فى تغريدة له عبر "تويتر": "لأن الحقيقة وحدها تُبلسم الجراح، فإنّ الأمل، كل الأمل، بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت، فترقد أرواح الشهداء بسلام ويتعزى المصابون وذوو الضحايا".

جاءت تصريحات ميقاتى بمناسبة إحياء اللبنانيين الذكرى الثالثة لفاجعة انفجار مرفأ بيروت، والتى تحل اليوم الجمعة.

كما أصدر محافظ مدينة بيروت القاضى مروان عبود مذكرة لتنكيس الأعلام فى الساحات العامة وغيرها فى مدينة بيروت، كما طلب من المواطنين الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا انفجار المرفأ.

كما طالب المحافظ أصحاب المحال السياحية "مطاعم، مقاهى، ملاهى ليلية، حانات"، عدم إقامة السهرات الصاخبة واستبدال البرامج بما يتناسب مع هذه الذكرى الأليمة تضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى سائلاً الله أن يحفظ مدينتنا بيروت ووطننا الحبيب لبنان .

وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد أصدر قرار بإغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

وكتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تغريدة عبر "تويتر" ، قال فيها:" رئيس"القوات اللبنانية": العدالة لبيروت بكل ما أوتينا من قوات"، وأرفق بهذه العبارة صورة مرفأ بيروت عقب الانفجار.

مرفأ بيروت

أين وصل ملف التحقيقات

لا تزال تفاصيل أسباب حدوث الانفجار عند الساعة السادسة و8 دقائق من يوم الثلاثاء ذلك، مجهولة حتى اليوم، مع عدم اكتمال التحقيق.

فقد عدة أشخاص من الموظفين في المؤسسة الرسمية، حياتهم في ذلك اليوم داخل مبنى الشركة الذي يبعد بضع مئات من الأمتار عن المرفأ، وتضرر 640 مبنى تاريخيًا في الانفجار بحسب منظمة اليونسكو, حوالي 60 منهم كانوا معرضين لخطر الانهيار. 

كما تعهدت المنظمة بقيادة جهود الترميم الدولية وقدرت التكلفة الإجمالية للترميم بـ 300 مليون دولار.

ووقع أكثر من 300 منظمة لبنانية ودولية وأفراد وناجون وأسر ضحايا، رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان في للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانفجار 4 أغسطس.

وقال عبدالله نعمة المحلل السياسي اللبناني، إننا نعلم أن انفجار بيروت لم يكن انفجارا عاديا، ونعلم أن الحقيقة لن تظهر لأن إسرائيل هي من ضربت مرفأ بيروت، والمجتمع الدولي قام بإخفاء الدليل وما حدث بعد الانفجار.

وأضاف نعمة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": أن ما حدث في مرفأ بيروت يدفع ثمنه لبنان والشعب اللبناني بفضل القادة السياسيين الذين اوصلوا لبنان إلى ما وصل اليه والمشكلة هو أن كل فريق يرمي الكرة على الفريق الآخر ، مشيراً إلى أن اسرائيل اعتدت على مرفأ بيروت بضرب المخزن الموجود فيه زخائر ، وكلنا نعلم ان لبنان يأتي إليه السلاح من امريكا وفرنسا وبريطانيا وجميعها بشكل هبات للجيش اللبناني ، يعني لبنان لم يصنع السلاح وضرب مرفأ بيروت كان اعتداء سافر قامت به اسرائيل على لبنان بحجة أن حزب الله هو من يضع هذه المواد المتفجرة وهو السبب والمسبب في انفجار هذه المواد التفجرية ليقوم الشعب اللبناني على حزب الله.

وأكمل نعمة: كلنا نعلم ان المواد المتفجرة في مرفأ بيروت ، تقول الدولة اللبنانية انها على علم بوجودها، وهذا يعني ان الدولة ايضا مسؤولة، ولكن الحقيقة أن الانفجار حدث ولم يعلم احد انه سيكون كبير الحجم وهذا ما سبب بإخفاء الحقيقة والتي لم تظهر ، مشيراً إلى أن لبنان دفع ثمنا كبيرا وما زال يدفع ، وبيروت لم تعد بيروت كما كانت قبل الانفجار.

وتابع: الدولة اللبنانية والقادة السياسيين هم المسؤلون عن تبين الحقيقة، والمجتمع الدولي قد ساعد على اخفاء الحقيقة ، وتسائل لماذا تم تفجير مرفاء بيروت، ولماذا ارادو قتل الشعب اللبناني، وما هدف الانفجار في مرفاء بيروت.

من جانبه قال الدكتور محمد الطعان الكاتب اللبناني ، إن الوضع في لبنان متأزم اقتصادياً و اجتماعياً، لافتاً إلى انه لا يعتقد أن الانفجار قد اثر  على الوضع الا انه زاد على مأساة لبنان الاجتماعية و السياسية وزاد الماساة الاجتماعية.

وأضاف الطعان - خلال تصريحان لـ"صدى البلد"، أنه لا يعتقد أن ما حدث بمرفأ بيروت حدث عفوي بل هو حدث متعمد بالتأكيد ، مشيراً بأن التحقيق لن يصل الى نتيجة، كما هو الحال في أمور كثيرة حدثت.

لبنان تنهار.. ميقاتي: لن نستطيع دفع الرواتب ولا تأمين الدواء بنهاية الشهر

بسبب حرق المصحف.. إعلان عاجل من لبنان بشأن السويد والدنمارك

بيروت مرفأ بيروت انفجار بيروت انفجار مرفأ بيروت لذكرى الثالثة لفاجعة انفجار مرفأ بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

موضوعات متعلقة

إحياء لذكرى التفجير.. قرار عاجل من إدارة مرفأ بيروت

وزير التجارة اللبناني: تأخر تحقيقات "مرفأ بيروت" يؤثر على ثقة المستثمرين.. فيديو

وصلوا إلى 67.. ارتفاع عدد ضحايا مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

ترشيحاتنا

علاقة محرمة.. اعترافات مثيرة لـ البلوجر أم زياد | فيديو

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

سيطرة أهلاوية.. محمد يوسف يختار التشكيل الأمثل للموسم

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة .. أفضل ما يقال في جوف الليل

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل مسلسل جولة أخيرة مع أحمد السقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ