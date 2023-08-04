إحياء لذكرى التفجير.. قرار عاجل من إدارة مرفأ بيروت

أعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العمل، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث وقف العاملون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء 4 أغسطس.

كانت ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ بلبنان اليوم الجمعة اقامت "وقفة صلاة وصمت” عن إحياء لذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم الذين سقطوا في ​4 أغسطس من العام 2020​، أمام قسم الطوارئ الذي كان شاهدًا على هذه "الليلة المشؤومة” وعلى وصول مئات الضحايا والجرحى للمعالجة. .



فيما غرد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر تطبيق "X": قائلا "دقيقة صمت تكريمًا لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتضامنًا مع أهالي الضحايا الذين نُشاطرهم ألمهم ونعلم كم هم تواقون لمعرفة الحقيقة".