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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحياء لذكرى التفجير.. قرار عاجل من إدارة مرفأ بيروت

لبنان - علم
لبنان - علم

أعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العمل، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث وقف العاملون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء 4 أغسطس.

كانت ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ بلبنان اليوم الجمعة اقامت "وقفة صلاة وصمت” عن إحياء لذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم الذين سقطوا في ​4 أغسطس من العام 2020​، أمام قسم الطوارئ  الذي كان شاهدًا على هذه "الليلة المشؤومة” وعلى وصول مئات الضحايا والجرحى للمعالجة. .


فيما غرد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر تطبيق "X": قائلا "دقيقة صمت تكريمًا لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتضامنًا مع أهالي الضحايا الذين نُشاطرهم ألمهم ونعلم كم هم تواقون لمعرفة الحقيقة".

 

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