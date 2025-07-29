النيابة تكشف عن كمية المخدرات المضبوطة مع المذيعة سارة خليفة وعصابتها

أعلنت النيابة العامة عن حجم المضبوطات من المخدرات التي وجدت بحوزرة المذيعة السابقة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة قرارا عاجلا بحصر ممتلكات المتهمة سارة خليفة و27 آخرين والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول واستمرار حبس باقي المتهمين.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

