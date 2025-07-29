أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة النجم الأحمر بلجراد ضد لينكولن ريد فى تصفيات دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا
دريت X إف سي كوبنهاجن – الساعة 9 مساء
دينامو كييف X هامرون سبارتانز – الساعة 9 مساء
النجم الأحمر بلجراد X لينكولن ريد امبس – الساعة 10 مساء
زرينيسكي موستار X سلوفان براتيسلافا – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات ودية
كريستال بالاس X ماينتس – الساعة 3 عصرا
جراسهوبرز X سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرا
فالنسيا X مارسيليا – الساعة 9:30 مساء
تشارلتون أثليتك X إبسويتش تاون – الساعة 9:30 مساء
هال سيتي X سندرلاند – الساعة 9:45 مساء.