أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة النجم الأحمر بلجراد ضد لينكولن ريد فى تصفيات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا





دريت X إف سي كوبنهاجن – الساعة 9 مساء

دينامو كييف X هامرون سبارتانز – الساعة 9 مساء

النجم الأحمر بلجراد X لينكولن ريد امبس – الساعة 10 مساء

زرينيسكي موستار X سلوفان براتيسلافا – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات ودية



كريستال بالاس X ماينتس – الساعة 3 عصرا

جراسهوبرز X سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرا

فالنسيا X مارسيليا – الساعة 9:30 مساء

تشارلتون أثليتك X إبسويتش تاون – الساعة 9:30 مساء

هال سيتي X سندرلاند – الساعة 9:45 مساء.