فتوح والجفالي يواصلان التأهيل.. والزمالك يحدد وديتين

أدى أحمد فتوح وأحمد الجفالي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة صباح اليوم الثلاثاء، في إطار البرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال مصدر بالجهاز الفني للزمالك إن الثنائي يخوض برنامج تدريبي منفرد تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل بالنادي الأبيض.

ويخوض فريق الزمالك تدريباته اليومية على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب ، على أن يلتقي يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً.