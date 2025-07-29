الاتفاق السعودي يقترب من حسم صفقة أحمد حسن كوكا

اقترب نادي الاتفاق السعودي من إتمام التعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة ينتظر الإعلان عنها رسميًا خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من بعض الإجراءات الروتينية الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي الاتفاق توصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب، ويتبقى فقط إنهاء بعض الجوانب الإدارية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويأتي التوجه للتعاقد مع كوكا لتعويض الغياب المتوقع للمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي يواصل تنفيذ برنامج تأهيلي طويل بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس في فبراير الماضي، حيث من المقرر أن يغيب حتى نوفمبر المقبل على الأقل، بحسب ما أعلن النادي في وقتٍ سابق.

ويمثل كوكا خيارًا هجوميًا جاهزًا يمتلك خبرات واسعة في الدوريات الأوروبية والعربية، ويتوقع أن يشكل إضافة قوية لخط هجوم الفريق الاتفاقي في النصف الأول من الموسم الجديد.