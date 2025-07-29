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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

دينا فؤاد
دينا فؤاد
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة دينا فؤاد عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دينا فؤاد في الصور بإطلاله صيفية متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

وكانت قد وجّهت الفنانة دينا فؤاد، رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، معبرة عن تقديرها لهذه المشاعر.

وكتبت دينا فؤاد على “ستوري” عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "بشكر كل أصدقائي والجمهور الغالي اللي عملي ستوريات
وفيديوهات بمناسبة عيد ميلادي، شكرا جدا على الدعم النفسي والمعنوي".
 

واختتمت معتذرة: "بس بعتذر إني مش هقدر أنزل أي ستوري خاص بالاحتفال بعيد ميلادي السنة دي بسبب ظروف خاصة وإن شاء اللّٰه لو ليا عمر، نحتفل مع بعض السنة الجاية".

دينا فؤاد نجوم الفن الفنانة دينا فؤاد

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