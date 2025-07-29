رغم تخفيضات الأسعار.. تكدس سيارات كورفيت Z06 داخل المعارض

بدأ وكلاء بيع شيفروليه كورفيت Z06 جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم خصومات كبيرة على الطراز الذي لطالما كان من الصعب الحصول عليه دون دفع “أوفربرايس” .

ومع تزايد المخزون وتراجع الطلب نسبيًا، أصبحت شيفروليه كورفيت Z06 تعرض بأسعار أقل من سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة.

وفقًا لأداة الجرد الرسمية من شيفروليه، هناك 1,714 سيارة Z06 متوفرة حاليًا في معارض الولايات المتحدة الأمريكية، من أصل 3,711 سيارة كورفيت C8.

يعد هذا الرقم كبيرًا نسبيًا مقارنة بمحدودية التوفر المعتادة لهذا النوع من السيارات عالية الأداء، لا سيما عند مقارنتها بالمنافسين الأوروبيين.

تكدس شيفروليه كورفيت في المعارض رغم خصومات الاسعار

تشير القوائم إلى خصومات أسعار واضحة على سيارة Z06 2LZ سوداء حيث تعرض في كانساس بسعر 132,551 دولار بدلًا من 139,620 دولار.

والكورفيت الصفراء في آيوا بسعر 134,870 دولار، أقل بـ6,000 دولار من السعر الأصلي.

وفي بونر سبرينجز، تعرض سيارة Z06 3LZ بيضاء مقابل 140,907 دولار بدلًا من 155,009 دولار، بخصم يتجاوز 14,000 دولار.

ويرى مراقبون أن تكدس طرازات 2024 و2025 في المخازن، إلى جانب قرب طرح طراز كورفيت 2026 الجديد بتصميم داخلي محدث، يعززان التوجه نحو الخصومات.

أضف إلى ذلك الإعلانات المثيرة حول طرازي ZR1 وZR1X اللذين يتوقع أن يتجاوزا قوة 1000 حصان، ما يدفع البعض للانتظار بدلاً من شراء Z06 حاليًا.

ومع أن Z06 لا تزال تقدم أداءً استثنائيًا، فإن الأسعار الحالية تُعد فرصة مغرية لكل من كان ينتظر اللحظة المناسبة للشراء.