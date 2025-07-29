الحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار مصر الجديدة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب داخل عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.

اندلع حريق هائل داخل عقار بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة وهرعت فرق الحماية المدنية لموقع الحريق لإخماده.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا باندلاع حريق هائل في عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجاري السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها للعقارات الأخرى.