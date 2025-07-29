حادثة مروعة بنيويورك.. مسلح يقتل 4 أشخاص بينهم شرطي ويصيب آخرين قبل أن ينهي حياته

اقتحم مسلح يحمل بندقية هجومية ناطحة سحاب في قلب مدينة نيويورك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه ويقتل نفسه.

ودخل المهاجم، شين تامورا البالغ من العمر 27 عاما من لاس فيجاس، إلى مبنى مكاتب في بارك أفينيو في مانهاتن مساء الاثنين وفتح النار في الردهة قبل أن يستقل المصعد إلى الطابق 33 لمواصلة جرائمه، وفق لما نقله موقع بى بى سى.

وقُتل أربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة مدينة نيويورك ديدارول إسلام، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي كان يعمل في مجال الأمن آنذاك. ولم تُحدد هوية الضحايا الثلاثة الآخرين بعد.

وعبر المسلح الولايات المتحدة بسيارته من لاس فيغاس. وتقول الشرطة إنه كان معروفًا بمشاكله النفسية، وتبحث عن دوافعه.

ودفع إطلاق النار المارة إلى الركض بحثًا عن ملجأ، بينما حذرت الشرطة من وجود مسلح نشط حوالي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:30 بتوقيت جرينتش).

واختبأ من كانوا داخل المبنى خوفًا مع دوي إطلاق النار، حتى أن بعضهم رصّ الأرائك والكراسي على الأبواب واختبأوا في المكاتب.

ويضم المبنى الناطحة السحاب رابطة كرة القدم الأمريكية الوطنية (NFL)، فضلاً عن شركات مالية عملاقة مثل بلاكستون وKPMG وغيرها من الشركات الكبرى.

وصرحت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا تيش، بأن المشتبه به يبدو أنه تصرف بمفرده. وأوضحت في مؤتمر صحفي أن ضحية خامسة أصيبت بالرصاص، وأن حالتها "حرجة لكن مستقرة".

وكان ضابط الشرطة القتيل، ديدارول إسلام، مهاجر من بنغلاديش وأب لطفلين وطفل ثالث في الطريق، قد خدم في شرطة نيويورك لمدة ثلاث سنوات ونصف.

واحتفل مسؤولون محليون وسلطات محلية بالإسلام، وقالوا إنه مات "بطلاً".

وقال تيش: "لقد كان يؤدي المهمة التي طلبناها منه. لقد ضحى بحياته من أجلنا".

وبعد أن أطلق النار على إسلام عند دخوله المبنى، صوب تامورا صوب امرأة كانت تختبئ خلف عمود، ثم انطلق عبر الردهة، وأطلق النار عليها بغزارة، فأصاب عدة أشخاص، من بينهم حارس أمن كان يختبئ خلف مكتب، ورجل آخر كان قريبًا.

وكتب روجر جوديل، مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكي، في رسالة إلى الموظفين أن أحد موظفيه أُصيب بجروح بالغة في الهجوم.

وأضاف: "هو الآن في المستشفى وحالته مستقرة".

ويظهر المشتبه به في مقطع فيديو للمراقبة وهو يدخل المبنى حاملاً بندقية في يده.

وشوهد المشتبه به في مقطع فيديو للمراقبة وهو يدخل المبنى

وقال مفوض الشرطة تيش إنه بينما كان تامورا ينتظر المصعد بعد بدء هجومه، نزلت امرأة، لكن المسلح تركها تمر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية لاحقًا بالعثور على رسالة في موقع إطلاق النار، يبدو أنها من كتابة تامورا. ويُقال إن كتابات المشتبه به تكهنت بأن مرضه العقلي ناجم عن اعتلال دماغي مزمن، وهو مرض دماغي ناتج عن صدمات في الرأس، ويُشاهد أحيانًا لدى لاعبي الرياضة.

كان تامورا لاعب كرة قدم أمريكية خلال دراسته الثانوية في كاليفورنيا.

وتم تصوير ضابط شرطة نيويورك ديدارول إسلام في بيان صادر عن الشرطةشرطة نيويورك

وأدى الحادث إلى شلل أجزاء من وسط مانهاتن وتوقف حركة النقل العام.

وقال المارة إنهم سمعوا ما بدا وكأنه طلقات نارية، وطلبت الشرطة من الأشخاص الموجودين في المنطقة.

وعملت الشرطة على تنظيف المبنى طابقًا تلو الآخر، وهي الجهود التي استغرقت ساعات.

قالت السيدة بوهيني إنها تعرفت على العديد منهم كزبائن. "هذا أمرٌ مرعبٌ للغاية بالنسبة لهم، وآمل أن يعودوا إلى ديارهم سالمين."