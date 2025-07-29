حركة تغييرات بمديرية صحة البحر الأحمر.. تجديد الثقة في العربي وجلال مديرًا للمستشفيات

في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة العمل الصحي بمحافظة البحر الأحمر، جددت الجهات المعنية الثقة في الدكتور إسماعيل العربي مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، تقديرًا لجهوده المتميزة في الارتقاء بالخدمات الصحية.



وقد أجرى الدكتور إسماعيل العربي عددًا من التغييرات الفنية والإدارية، ضمن خطة المديرية لضخ دماء جديدة والاستفادة من الكفاءات الواعدة، حيث تم تكليف:



د. أحمد جلال عبد العال الديب – مديرًا لإدارة المستشفيات



د. سيد أشرف السيد دويس – مديرًا للرعاية الأساسية



د. شيري روبيل رمزي عزيز – مديرًا لإدارة العلاج الطبيعي



د. هدى إبراهيم سيد أحمد – مسئول المكتب الفني



د. جون خليل فؤاد مجلع – مديرًا لإدارة التغذية



د. إيمان سعيد هندواي عبد الله – مسئول الاتصال السياسي وقوائم الانتظار



وأكد الدكتور العربي أن هذه التغييرات تأتي في إطار خطط التطوير المؤسسي ورفع كفاءة العمل داخل ديوان المديرية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



واختتم سيادته بتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المكلفين الجدد، داعيًا الله أن يعينهم على أداء مهامهم بكفاءة ومسؤولية لخدمة أبناء محافظة البحر الأحمر.