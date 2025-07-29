سهير جودة تكشف تطورات حالة لطفي لبيب: في العناية المركزة

وجّهت الإعلامية سهير جودة رسالة دعم للفنان القدير لطفي لبيب بعد تدهور حالته و دخوله العناية المركزة.

و كتبت سهير جودة عبر فيسبوك: كان يومًا لا يُشبه غيره،ضحكة الأستاذ لطفي لبيب في هذا اليوم، لم تكن مجرّد ابتسامة عابرة، بل لحظة حياة،في حضوره، كل شيء يصبح أكثر صدقًا.

و أضافت :رجل نادر، يملك قلبًا نقيًّا، وعينًا تعرف كيف تضحك قبل أن تتكلم،لم أكن أتصوّر أن يعود بي النظر إلى هذه الصور اليوم، لأدعو له لا لِأحتفي به.



و تابعت :لكن هكذا هي الحياة،تختبر أنقاها أكثر مماينبغي،الآن، الأستاذ لطفي في العناية المركزة، يمرّ بوعكة صحية حرجة…

والدعاء له ليس فقط واجب محبة، بل فعل وفاء لرجل دخل بيوتنا ببساطته، وظلّ في قلوبنا برقيّه،اللهم اشفِه شفاءً تامًا لا يغادر سقمًا،

وألبسه ثوب الصحة، فإنك وحدك الشافي المعافي.

كشفت ابنة الفنان لطفي لبيب، عن تطورات حالته الصحية.

وقالت ابنة لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الإخباري: “والدي في العناية المركزة، الحالة حرجة وادعوله”.

يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع “صدى البلد” بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.