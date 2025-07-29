رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية لحماية حل الدولتين

قال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لإنهاء الوضع المروع في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد ستارمر أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية لحماية حل الدولتين، داعيًا أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

وتابع ستارمر: أدعو أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، و حماس لن تكون جزءا من غزة مرة أخرى".

وأكمل ستارمر: الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية سيكون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابع ستارمر: ما يحدث في غزة شيء كارثي ويجب السماح بدخول المساعدات".

