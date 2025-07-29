نؤكد أهمية جودة التعليم الهندسي.. نقيب المهندسين يوجه رسائل مهمة بشأن المعاهد الهندسية

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه دائما ما نؤكد على ضرورة أن يكون التعليم الهندسي على جودة عالية، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون خريج الدبلومات الفنية أن يكون فد اجتاز اختبار معادلة الثانوية العامة.

وقال طارق النبراوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه أحذر من التعامل مع أي معهد هندسي، لا يقوم بأختبار معادلة الثانوية العامة.

وتابع نقيب المهندسي، على أهمية إصدار التعليمات اللازمة للعاملين بمكتب التنسيق، لضمان تنفيذ هذا القرار وتفعيله بالشكل المطلوب.

وكان نقيب المهندسين، وجه نداءً إلى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025 وأولياء أمورهم، وذلك قبل ساعات من بداية المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.