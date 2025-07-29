قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع متوقع في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات رغم انخفاض نسب النجاح.. تفاصيل
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة للتسجيل بالمرحلة الأولى بمعامل تنسيق جامعة القاهرة
مصر وفرنسا توحدان الجهود لدعم الدولة الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي
4 وظائف مطلوبة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.. الشروط وطريقة التقديم
البيت بقى كوم تراب.. انهيار منزل بطنطا والبحث عن شخصين تحت الأنقاض | قرار عاجل من المحافظ
خطة نتنياهو الجديدة بشأن غزة.. نافذة دبلوماسية أخيرة أم بداية لفرض واقع جديد؟
فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية
ننشر تقرير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة بشروع طالب في إنهاء حياة زميله
ثالث قوافل زاد العزة.. انطلاق 1300 طن من المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة
إصلاح المحطة للمرة الثانية.. الكشف عن موعد عودة الكهرباء بالجيزة رسمياً
اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
تواصل تدفق المساعدات المصرية إلى غزة في اليوم الثالث من مبادرة "زاد عزّة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير جديد من نقابة المهندسين للمعاهد الخاصة والعليا بشأن طلبة الصنايع

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خطابًا إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بشأن قرار المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا الخاصة، والذي يقضي بضرورة اجتياز خريجي التعليم الصناعي (نظام الثلاث سنوات) لاختبار معادلة الثانوية العامة كشرط للالتحاق بالمعاهد الخاصة، أسوة بما هو معمول به في الجامعات الحكومية.

وأكد النبراوي في خطابه أهمية إصدار التعليمات اللازمة للعاملين بمكتب التنسيق، لضمان تنفيذ هذا القرار وتفعيله بالشكل المطلوب.

كان نقيب المهندسين، وجه نداءً إلى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025 وأولياء أمورهم، وذلك قبل ساعات من بداية المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

خريجو التعليم الصناعي

وكان وزير التعليم العالي، أعلن عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 /2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك في الفترة من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت 2 /8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وقال النبراوي، في منشور له على “فيسبوك”: "نتوجه إليكم من موقع المسئولية والحرص على مستقبل أبنائنا، لنؤكد على أمورٍ في غاية الأهمية تتعلق بالطلاب الراغبين في التقديم للدراسة في المعاهد الهندسية الخاصة:

أولاً: فيما يخص خريجي الدبلومات الفنية (3 سنوات)، نؤكد أن أي طالب حاصل على دبلوم فني ويرغب في الالتحاق بالمعاهد الهندسية يجب أن يكون قد اجتاز اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة؛ طبقًا للضوابط القانونية المعمول بها، ووفقاً لقرارات نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي في هذا الصدد".

وشدد النبراوي على أن نقابة المهندسين لن تقبل قيد أي من خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) لعام 2025 ممن لم يحصلوا على المعادلة.

ثانياً: فيما يخص المعاهد الهندسية الخاصة، نحذر من الالتحاق بمعاهد لا تستوفي شروط الحصول على شهادة الجودة والاعتماد.

وبحسب النبراوي - فقد قامت نقابة المهندسين بنشر القائمة الرسمية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تضم جميع المعاهد الحاصلة على الجودة على مستوى الجمهورية.

وشدد نقيب المهندسين على أن المعاهد غير المدرجة في هذه القائمة لا تضمن مستقبلاً مهنياً واضحاً لأبنائنا، ولن يُعترف بخريجيها ولن يتم قيدهم ضمن جداول النقابة.

ثالثاً: يشترط للقيد في نقابة المهندسين أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو ما يعادلها، سواء كان قد التحق بتعليم هندسي داخل مصر أو خارجها.

وحذر النبراوي الجميع من التلاعب بمستقبل أبنائنا، إذ نهدف لحمايتهم وأسرهم من الوقوع في فخ الالتحاق بمعاهد غير مؤهلة، ولا تضمن لهم حق القيد بالنقابة أو ممارسة المهنة.

واختتم نقيب المهندسين تصريحاته، قائلا: “نهيب بجميع الأُسر المصرية تحرّي الدقة قبل اتخاذ قرار مصيري حرصاً منا على مستقبلهم المهني، ونرحب بكم دائماً في مقر النقابة لتقديم المشورة والمعلومات الموثوقة في أي وقت”.

نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي التنسيق المرحلة الأولى للتنسيق الدكتور أيمن عاشور المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة خريجي التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات المعاهد الهندسية الخاصة المعاهد الهندسية العليا الدبلومات الفنية دبلوم صنايع الثانوية العامة مكتب التنسيق التعليم الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

التحفظ على 4 طن دقيق أبيض بلدي بغرض التلاعب بأسعار الخبز

تلاعبوا بالأسعار.. التحفظ على 4 أطنان دقيق بلدي في حملة على المخابز

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإحداث إصابته بالجيزة

كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإصابته بالجيزة

بالصور

شيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب تعطل محركاتها فجأة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

التهاب الكبد.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية
التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية
التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية

أصغر سيارة كهربائية من هوندا قادرة على إمداد منزلك بالطاقة

سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one

قلبى ليك للأبد.. هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع| صور

قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد