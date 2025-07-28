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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من نقيب المهندسين لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

وجه طارق النبراوي نقيب المهندسين، نداء إلى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025 وأولياء أمورهم، وذلك قبل ساعات من بداية المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 /2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت 2 /8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وقال النبراوي في منشور له على الفيسبوك: نتوجه إليكم من موقع المسئولية والحرص على مستقبل أبنائنا، لنؤكد على أمورٍ في غاية الأهمية تتعلق بالطلاب الراغبين في التقديم للدراسة في المعاهد الهندسية الخاصة

أولاً: فيما يخص خريجي الدبلومات الفنية (3 سنوات)، نؤكد أن أي طالب حاصل على دبلوم فني ويرغب في الالتحاق بالمعاهد الهندسية يجب أن يكون قد اجتاز اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة؛ طبقًا للضوابط القانونية المعمول بها، ووفقاً لقرارات نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي في هذا الصدد.

وشدد النبراوي على أن نقابة المهندسين لن تقبل قيد أي من خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) لعام 2025 ممن لم يحصلوا على المعادلة.

ثانياً: فيما يخص المعاهد الهندسية الخاصة، نحذر من الالتحاق بمعاهد لا تستوفي شروط الحصول على شهادة الجودة والاعتماد.

وبحسب النبراوي - فقد قامت نقابة المهندسين بنشر القائمة الرسمية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تضم جميع المعاهد الحاصلة على الجودة على مستوى الجمهورية.

وشدد نقيب المهندسين على أن المعاهد غير المدرجة في هذه القائمة لا تضمن مستقبلاً مهنياً واضحاً لأبنائنا، ولن يُعترف بخريجيها ولن يتم قيدهم ضمن جداول النقابة.

ثالثاً: يشترط للقيد في نقابة المهندسين أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة) أو ما يعادلها، سواء كان قد التحق بتعليم هندسي داخل مصر أو خارجها.

وحذر النبراوي الجميع من التلاعب بمستقبل أبنائنا، إذ نهدف لحمايتهم وأسرهم من الوقوع في فخ الالتحاق بمعاهد غير مؤهلة، ولا تضمن لهم حق القيد بالنقابة أو ممارسة المهنة.

واختتم نقيب المهندسين تصريحاته، قائلا: نهيب بجميع الأُسر المصرية تحرّي الدقة قبل اتخاذ قرار مصيري حرصاً منا على مستقبلهم المهني، ونرحب بكم دائماً في مقر النقابة لتقديم المشورة والمعلومات الموثوقة في أي وقت.

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