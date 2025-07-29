تعاني من الألم.. محمود سعد يكشف تفاصيل رحلة علاج أنغام

كشف الإعلامي محمود سعد تفاصيل الحالة الصحية و رحلة علاج الفنانة أنغام عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

و كتب محمود سعد :من قبل ما أنغام تسافر هي قالت إن عندها كيس على البنكرياس، قالولها إن في مستشفى متخصصة في ميونخ (ألمانيا) متخصصة في البنكرياس.



و تابع :هناك عملت منظار دخل من الفم وشال اغلب الكيس وعملوا التحاليل اللازمة وطلع حميد الحمد لله

-هي الحمد لله كويسة وبتتحرك وبتاكل وهتخرج بكرة او بعده ان شاء الله

-اللي فاضل من الكيس جزء بسيط مش لازم يتشال وهتتابعة لما ترجع مصر ان شاء الله علشان تتأكد انه مش هيكبر وان شاء الله المتوقع انه يفضل مستقر.



و أضاف:هي الحمد لله بخير وكل اللي بتعاني منه في الوقت الحالي هو الألم.. فدعواتكم ان ربنا ويخفف عنها ويتم شفاها على خير ان شاء الله.

و كان قد طمأن الاعلامي محمود سعد الجمهورر عن الحاله الصحية للفنانه أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب محمود سعد :حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جدا جدا.. رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك،الخبر الدقيق الصحيح ان أنغام الحمد لله (زي الفل).. اتكلمنا النهاردة اكتر من مرة وهي الحمد لله بخير وتخرج من المستشفى بكرة او بعده بالكتير ان شاء الله.



وأضاف : أنغام طلبت مني اطمن كل حبايبها وشرحتلي حالتها الصحية بالتفصيل والنهاردة الساعة ٧ ان شاء الله هنعمل لايف مخصوص اقولكم فيه تفاصيل رحلة علاجها في المانيا ومحبتها الكبيرة ليكم.