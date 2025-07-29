أحمد موسى: نتنياهو هو المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الارهابية

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على جماعة الإخوان الارهابية، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان



واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن يتم استخدام جماعة الإخوان من جانب إسرائيل ضد الدولة المصرية، متابعا أن العلاقه بين الإخوان والصهاينة وطيدة وينفذون وأمرهم بالترويج لتهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع أن أبناء الإخوان في اسرائيل يشاركون في الجيش الإسرائيلي، متابعا أن نتنياهو المرشد الحقيقي للإخوان.

وأشار إلى أن أبناء عناصر الإخوان الارهابية في اسرائيل يخدمون في جيش الاحتلال الاسرائيلي ويقتلون الشعب الفلسطيني.