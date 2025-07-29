خبير: مصر متمسكة بحل الدولتين ولم تغلق معبر رفح يومًا

أكد اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، أن مصر ثابتة في موقفها الداعم لحل الدولتين كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القاهرة تبذل جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح ربيع، خلال ظهوره في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن مصر تتمسك بحل الدولتين باعتباره الحل العادل والواقعي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد على أن معبر رفح لم يُغلق يومًا من قِبل السلطات المصرية، قائلًا: "عُمر مصر ما قفلت المعبر"، في إشارة إلى حرص الدولة على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والدعم للشعب الفلسطيني رغم التحديات الأمنية والسياسية.