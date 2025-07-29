تعرف على حركة مساعدي مدير أمن القليوبية

تضمن صدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعيين اللواء أشرف جاب الله مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أيضاً صدور قرار بتعيين كل من: اللواء "خالد محمدي" نائبا لمدير أمن القليوبية واللواء "محمد السعيد مطاوع" نائب المدير لقطاع الجنوب واللواء "منصور الدغيدي" مساعد المدير للتدريب والأفراد واللواء "أحمد عبد الرحمن" مساعد المدير لشؤون الأمن واللواء "محمد أبو سريع" مساعد المدير للحماية والمرور واللواء "عمرو البشير" مساعد المدير للوحدات.

كما شملت الحركة تعيين: اللواء "محمد حرب" مساعد المدير للشؤون المالية واللواء "علاء محمد محرم" مساعد المدير لفرقه شبرا واللواء "هشام محمد عزب" مساعد المدير لفرقه الخانكة واللواء "محمود علي طعيمه" مساعد المدير لفرقه العبور واللواء "خالد تعلب" مساعد المدير لفرقة بنها.