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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تشغيل قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومطروح يوميا خلال الصيف

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف، ضمن جهودها لتعزيز خدمات النقل الجماعي وتقديم أعلى مستويات الجودة لجمهور الركاب ودعم السياحة الداخلية.

 خلال موسم الصيف

وذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتعزيز خدمات النقل الجماعي وتقديم أعلى مستويات الجودة لجمهور الركاب ودعم حركة السياحة الداخلية إلى المدن الساحلية، يتم تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط (القاهرة – مرسى مطروح) والعكس، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى محافظة مطروح خلال موسم الصيف.
 

يشمل التشغيل اليومي قطارات من فئات مختلفة (ثالثة مكيفة – نوم – أسباني مكيفة – روسي تهوية)، وفقًا للجداول الآتية:

قطارات ثالثة مكيفة (يومية):

القطار 939/940: يقوم من القاهرة 05:50 صباحًا، ويصل مرسى مطروح 13:35 ظهرًا.

القطار 1933/1934: من القاهرة 23:10 مساءً، إلى مرسى مطروح 07:00 صباحًا.

القطار 1935/1936: من مرسى مطروح 13:45 ظهرًا، إلى القاهرة 20:55 مساءً.

القطار 942/943: من مرسى مطروح 21:00 مساءً، إلى القاهرة 04:15 صباحًا.


قطارات نوم + ثانية أسباني مكيفة:

القطار 773/772: من القاهرة أيام السبت، الإثنين، الأربعاء – الساعة 22:05 مساءً.

القطار 775/774: من مرسى مطروح أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس – الساعة 22:30 مساءً.


قطارات أولى + ثانية أسباني مكيفة:

القطار 773/772: من القاهرة أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس – الساعة 22:05 مساءً.

القطار 775/774: من مرسى مطروح أيام الإثنين، الأربعاء، الجمعة – الساعة 22:30 مساءً.


قطارات روسي تهوية (يومية):

القطار 1205/1206: من القاهرة 06:45 صباحًا، إلى مرسى مطروح 15:35 عصرًا.

القطار 1209/1208: من مرسى مطروح 08:00 صباحًا، إلى القاهرة 17:20 مساءً.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها المستمر بتيسير حركة السفر بين المحافظات، وتحسين كفاءة التشغيل، وتوفير خيارات نقل آمنة ومريحة تواكب تطلعات المواطنين وتدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الداخلية.

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