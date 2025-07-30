الأمواج وصلت لـ 4 أمتار .. روسيا تعلن تسجيل تسونامي في منطقة كامتشاتكا

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل تسونامي في منطقة كامتشاتكا بارتفاع أمواج يصل إلى 4 أمتار.

وصدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في أجزاء من روسيا واليابان بعد زلزال هائل بقوة 8.7 درجة ضرب الأربعاء قبالة الساحل الشرقي النائي قليل السكان في روسيا.

ضرب الزلزال منطقة على بعد 85 ميلا (136 كيلومترا) من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في روسيا على عمق 19 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي رفعت تقديرها الأولي لقوة الزلزال إلى 8 درجات.

ويعد هذا الزلزال الأقوى منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 إلى 9.1 درجة شمال شرق اليابان.

أُعلن عن خطر تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفقًا للحاكم المحلي فلاديمير سولودوف، الذي حثّ السكان على الابتعاد عن السواحل. وسُجِّلت موجة تسونامي بارتفاع 3-4 أمتار في منطقة ييليزوفو في كامتشاتكا، وفقًا للسلطات.

وقال سولودوف إن الأضرار التي لحقت بالمنزل حتى الآن كانت طفيفة.

وصدر تحذير من تسونامي أيضًا على ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال وصول أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد إلى البلاد بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي. وحثت الهيئة المواطنين على الابتعاد عن الساحل.