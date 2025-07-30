السفير رياض منصور: عزم بريطانيا الاعتراف بفلسطين «قرار تاريخي»

أشاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء أمس الثلاثاء، بعزم بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

ووصف “منصور” أن عزم بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة، بالقرار “التاريخي”، بحسب تصريحاته لفضائية سكاي نيوز عربية.

وأوضح السفير الفلسطيني أن “مؤتمر نيويورك يطلق قطار الاعتراف بدولة فلسطين”، مضيفا أن "هناك 10 إلى 15 دولة ستعلن قريبًا موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة إلى أن هناك موقفًا دوليًا مؤيدًا "لإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين"، مضيفًا أن “كل شعوب المنطقة تريد الهدوء ووقف العدوان والاستعداد للتوصل للسلام وإنهاء الاحتلال".

وثمّن منصور المواقف الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى دور الوسطاء في محاولة التوصل لاتفاق في غزة.

واختتم “منصور” قائلاً إنه "يجب وقف العدوان على غزة فورًا".