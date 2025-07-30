مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل

أعلنت مالطا اليوم الأربعاء أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر المقبل، تزامنًا مع انعقاد الدورة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأكد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين وذلك بعد ساعات فقط من إعلان مماثل من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال أبيلا في منشور على فيسبوك: "إن موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".

وتنضم بذلك إلى موجة الاعترافات الأوروبية المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطين التي شملت مؤخرًا إسبانيا، أيرلندا، والنرويج.

وأكدت الحكومة المالطية أنها تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط لتحديد التوقيت المناسب لهذا الاعتراف، مشيرة إلى أن الخطوة ستُتخذ عندما تسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .