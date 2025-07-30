إندونيسيا تصدر تحذيرًا من تسونامي بعد زلزال روسيا المدمر

أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرًا من احتمال تعرض بعض أجزاء إندونيسيا لموجات تسونامي يقل ارتفاعها عن نصف متر بعد ظهر الأربعاء، عقب زلزال بقوة 8.7 درجة ضرب روسيا.

تسونامي في إندونيسيا

وأفادت الوكالة في بيان لها أن تسونامي قد يصل إلى بعض المدن والبلدات الساحلية في منطقة بابوا، ومقاطعتي شمال مالوكو، وجنوب سولاويزي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وصدر تحذير من تسونامي على كامل الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد زلزال هائل بقوة 8.7 درجة ضرب قرب روسيا.

وضرب الزلزال حوالي الساعة 1:25 مساءً بتوقيت هاواي، على بُعد حوالي 85 ميلاً شرق كامتشاتسكي على الساحل الشرقي لروسيا.

تحذير من تسونامي

والتحذير من تسونامي هو أدنى مستوى في نظام الإنذار الثلاثي المستويات، ما يعني أن مستوى التهديد غير معروف بعد، ولكن ينبغي على سكان المناطق المحددة البقاء على اطلاع والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

صدر تحذير شديد من تسونامي لسكان ألاسكا وهاواي بعد أن أبلغت السلطات اليابانية عن زلزال قوي بقوة 8.7 درجة بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا.

ووفقًا لمركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، قد يكون تسونامي بهذا الحجم قد تسبب في أضرار للمناطق الساحلية حتى البعيدة عن مركز الزلزال.

كما صدر تحذير من تسونامي يشمل كامل الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع تسونامي، وصدر تحذير فوري من تسونامي في أجزاء من ألاسكا. ويخضع ممر سامالجا، القريب من جزر ألوشيان التابعة للولاية، للتحذير.

وكان الزلزال على بُعد حوالي 250 كيلومترًا (160 ميلًا) من هوكايدو، ولم يُشعر به إلا بشكل طفيف، وفقًا لتلفزيون NHK الياباني.

زلزال في روسيا

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان ضحلًا، على عمق 19.3 كيلومترًا، وكان مركزه على بُعد 125 كيلومترًا شرق-جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وهي مدينة تقع في أقصى شرق روسيا.

وصرح حاكم مدينة سخالين الروسية فاليري ليمارينكو، عبر منصة تليجرام بأنه تم إصدار أمر إخلاء لبلدة سيفيرو-كوريلسك الصغيرة، جنوب شبه الجزيرة، بسبب خطر حدوث تسونامي.

وأعلن فرع كامتشاتكا التابع لوزارة خدمات الطوارئ الروسية أن موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى 32 سنتيمترًا قد تصل إلى الساحل.

وقال حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، في مقطع فيديو نُشر على تيليجرام: "كان زلزال اليوم خطيرًا، وهو الأقوى منذ عقود من الزلازل".

وأضاف سولودوف أنه وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات، ولكن تضررت روضة أطفال.