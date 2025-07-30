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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السفير الدنماركي يزور معبر رفح ويستمع لشرح حول آلية إدخال المساعدات إلى غزة

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري
أ ش أ

 زار السفير الدنماركي في مصر لارس بو ملر، اليوم الأربعاء، في حضور محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور.


واستمع السفير الدنماركي إلى شرح مفصل حول آلية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والدور المصري الذي تقوم به القيادة السياسية في احتواء الموقف في قطاع غزة وإدخال المساعدات واستقبال الجرحى الفلسطينيين.


وكان محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور قد استقبل، اليوم، السفير الدنماركي في مصر، والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان عام المحافظة. وأعرب المحافظ عن ترحيبه بالسفير الدنماركي، واستعرض الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة.
 

مصر سيناء شاحنات

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