أحمد موسى: مصر تواصل دعم غزة بمئات آلاف الأطنان من المساعدات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تواصل جهودها الإنسانية تجاه قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن القاهرة لم تسعَ لتجميل صورتها أمام أي طرف، بل تنطلق من منطلقات إنسانية وقومية.

وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن السلطات المصرية أدخلت منذ اندلاع الأزمة أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات، حملت نحو 500 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، في حين دخل خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط 4500 طن من المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أن مصر جهّزت 13 ألف سرير طبي و1500 عيادة حجر صحي، إضافة إلى تسخير 100 ألف من الكوادر الطبية، بينهم 38 ألف طبيب، إلى جانب فرق الهلال الأحمر، لدعم أهالي غزة، مضيفًا أن هذه الأطقم تعمل دون انقطاع أو راحة.

كما نوّه إلى أن مصر تقوم يوميًا بإعداد عشرات الآلاف من أرغفة الخبز الساخن، فضلًا عن توفير المياه والدواء والملابس، رغم التحديات الأمنية واللوجستية على الأرض.





