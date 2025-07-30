لمساندة أهالينا في غزة.. أحمد موسى: مصر لم تسعى لتجميل صورتها أمام أحد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تسعى لتجميل صورتها أمام أحد، واصفًا بيان حركة حماس ضد مصر بأنه مليء بالتطاول، مضيفًا: "حماس اللي قاعدين في الأنفاق بيقولوا كده، والتاني قاعد في الفنادق".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مصر أدخلت منذ أكتوبر 2023 نحو 35 ألف شاحنة تحمل نصف مليون طن من المساعدات، وخلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط، دخل 4500 طن مساعدات إلى غزة.

مصر جهزت 13 ألف سرير و1500 عيادة حجر صحي

وأضاف، أن مصر جهزت 13 ألف سرير و1500 عيادة حجر صحي، وسخرت 100 ألف من الأطباء وأطقم التمريض والهلال الأحمر منذ أكتوبر 2023، يعملون بلا راحة لمساندة أهالينا في غزة، بينهم 38 ألف طبيب، مضيفًا: "حماس سابتهم لجيش الاحتلال يقتلهم، وإحنا نعالج ونشرب ونلبس".

وأضاف: "حماس قاعدة في النفق وإحنا بنطعم الأطفال، وزنهم زاد في الأنفاق، وإحنا اللي بنموت عشان غزة مش حماس، مصر لا تنام من أجل غزة، وحماس تصدر بيانًا لتتحدث عن مصر".

وأوضح أن مصر تعد عشرات الآلاف من أرغفة الخبز الساخن يوميًا من أجل أهالي غزة، في حين يعيش خليل الحية في الخارج، بينما يتحدث من في الأنفاق، مشيرًا إلى أن مصر تعمل من أجل أهل غزة وليس من أجل حماس، التي وصفها بأنها "فرع من أفرع الإخوان".