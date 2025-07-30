قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعيدًا عن المزايدات.. وزيرا الصحة والتضامن يستعرضان جهود مصر الشاملة لدعم قطاع غزة
الإخوان يتباهون بخيانتهم.. حسام الغمري: إيدي كوهين يدير الإعلام الموجه ضد مصر
خالد عكاشة: تصريحات حماس «مؤسفة ومُضللة» وما يحدث في السودان «جرس إنذار»
إحالة طفـل المرور للجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة
المؤتمر: المشاركة في الانتخابات رسالة إيجابية تعكس الوعي السياسي
ترك أثراً لا يُنسى في وجدان المصريين.. خالد أبو بكر ينعي لطفي لبيب على الهواء
خالد أبو بكر: إبراهيم عيسى شاهد على محطات فارقة وما زال فاعلاً في المشهد
نتنياهو مرشد الجماعة الأعلى.. حسام الغمري: الإخوان رفضوا التظاهر ضد إسرائيل
زلزال روسيا.. موجات تسونامي وتحذيرات في عدة دول
محمد رمضان يستعد لإحياء أضخم حفلات العلمين الجديدة.. الخميس
مفاوضات جادة لحسم صفقة محمود صابر في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح وحدتي الأشعة المقطعية CT و C arm بمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

اختتم  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، جولته التى أجراها اليوم برأس البر، ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  بتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والدكتور محمد أبو الدهب مدير المستشفى.

وافتتح محافظ دمياط ، خلال الزيارة جهاز CT أشعة مقطعية ١٦ مقطع ألمانى الصنع والذى يتحمل حالات حتى وزن ٢٠٠ كيلو وملحق معه جهاز Injector حاقن صبغة أوتوماتيكي ألماني الصنع لإمكانية عمل الأشعة بالصبغة وافتتح كذلك جهاز أشعة عمليات C-ARM أمريكي الصنع والذى يستخدم في جراحات العظام والأوعية الدموية والمخ.

وخلال الزيارة ، قدم مدير المستشفى عرضا تقديميا حول آخر التطورات والدعم الذى شهده المستشفى لتعزيز الخدمات به.

فيما أشاد المحافظ بتلك التجهيزات التى حققت إضافة قوية للمستشفى وذلك لدعم رؤيته نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وزائرى المدينة خلال فصل الصيف .

وأكد محافظ دمياط أن المنظومة الطبية بالمحافظة تشهد تطورا بالغا، حيث تمتلك مقومات متعددة من إمكانيات هائلة بكافة التخصصات، بالمستشفيات والمنشآت الصحية ومراكز طب الأسرة، وذلك بفضل تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وتسلم المحافظ ونائبته ومدير مديرية الصحة الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم المبذولة لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة.

دمياط محافظ دمياط رأس البر الصحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات مجلس الشيوخ

غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر

تظلمات الثانوية العامة 2025

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

اضرار التين الشوكي

خطير على المعدة والكلى.. أضرار التين الشوكي وتحذير لمرضى السكر

ارشيفيه

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025.. كم يتقاضي أصحاب الدرجات بعد الزيادة الجديدة؟

الايجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

أحمد عبدالقادر

انفراجة في موقف أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

التين

يمنع أمراض القلب ومهم للنساء .. اكتشف فوائد التين البلدي

مكياج المراهقة

تحذير .. مشاهدة البنات في سن المراهقة لإعلانات منتجات التجميل تعرضهم لهذه المشاكل

البابونج

لن تتوقعها.. فوائد خيالية لتناول شاي البابونج

بالصور

طريقة عمل سلطة مكرونة بالتونة والخضار

سلطة مكرونة بالتونة والخضار
سلطة مكرونة بالتونة والخضار
سلطة مكرونة بالتونة والخضار

هنيدي ومحمد ممدوح في عزاء شقيق المخرج خالد جلال

عزاء شقيق خالد جلال
عزاء شقيق خالد جلال
عزاء شقيق خالد جلال

بقوام ممشوق.. درة تخطف الأنظار بفستان بلغ سعره 120 ألف جنيه

بقوام ممشوق..درة تخطف الانظار بفستان بلغ سعره 120 الف جنيهياً
بقوام ممشوق..درة تخطف الانظار بفستان بلغ سعره 120 الف جنيهياً
بقوام ممشوق..درة تخطف الانظار بفستان بلغ سعره 120 الف جنيهياً

لأصحاب الأنيميا.. طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق

\لاصحاب الانيميا..طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق
\لاصحاب الانيميا..طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق
\لاصحاب الانيميا..طريقة عمل سلطة البنجر فى دقائق

فيديو

صفاء جلال

صوتي راح.. صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية

محررة صدى البلد مع المحامي

مقدم البلاغ في بنت مبارك المزيفة: للأسف الناس هي اللي شهرتها |فيديو

تسونامي مصر

بعد زلزال روسيا العنيف.. خبير يوضح موقف مصر من مواجهة تسونامي

المتهمون

أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

المزيد