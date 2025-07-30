افتتاح وحدتي الأشعة المقطعية CT و C arm بمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، جولته التى أجراها اليوم برأس البر، ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والدكتور محمد أبو الدهب مدير المستشفى.

وافتتح محافظ دمياط ، خلال الزيارة جهاز CT أشعة مقطعية ١٦ مقطع ألمانى الصنع والذى يتحمل حالات حتى وزن ٢٠٠ كيلو وملحق معه جهاز Injector حاقن صبغة أوتوماتيكي ألماني الصنع لإمكانية عمل الأشعة بالصبغة وافتتح كذلك جهاز أشعة عمليات C-ARM أمريكي الصنع والذى يستخدم في جراحات العظام والأوعية الدموية والمخ.

وخلال الزيارة ، قدم مدير المستشفى عرضا تقديميا حول آخر التطورات والدعم الذى شهده المستشفى لتعزيز الخدمات به.

فيما أشاد المحافظ بتلك التجهيزات التى حققت إضافة قوية للمستشفى وذلك لدعم رؤيته نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وزائرى المدينة خلال فصل الصيف .

وأكد محافظ دمياط أن المنظومة الطبية بالمحافظة تشهد تطورا بالغا، حيث تمتلك مقومات متعددة من إمكانيات هائلة بكافة التخصصات، بالمستشفيات والمنشآت الصحية ومراكز طب الأسرة، وذلك بفضل تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وتسلم المحافظ ونائبته ومدير مديرية الصحة الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم المبذولة لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة.