جامعة بنها تعلن توصيات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة

أوصى المشاركون فى فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة والذي نظمته جامعة بنها، بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، و الدكتور سلامة جمعه رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق ، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وممثلى جامعات (القاهرة - عين شمس- حلوان ) ، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة ، عددا من التوصيات وهي :

- تعزيز تقنيات ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والصناعة.

- دعم مشاريع إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف.

- نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية.

- تشجيع الزراعة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

- دعم الابتكار في إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج مواد مفيدة.

- تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروعات مبتكرة.

- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الأنظمة الذكية.

- دعم الأبحاث في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في الحياة اليومية.

- تشجيع الجامعات على أن تكون نماذج للطاقة النظيفة

- دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية والبحث العلمي.

- تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- دعم مشاركة الطلاب في المعارض والمبادرات البيئية لتشجيع الابتكار في مجالات التنمية المستدامة.

- تشجيع الأبحاث التطبيقية في مجالات إعادة تدوير المخلفات وتقنيات الطاقة النظيفة.

- دمج مفاهيم الاستدامة في البرامج التعليمية الجامعية.

- تنظيم ورش عمل ومعارض بيئية لعرض الحلول من وجهة نظر الطلاب لمشكلات المناخ والطاقة.

- تعزيز دور الجامعات كنموذج في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

- تبني سياسات داخلية للحوكمة البيئية تشمل إدارة النفايات وترشيد الطاقة والمياه.