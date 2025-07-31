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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء ولماذا ..هاتف OnePlus Nord CE 5 أوOPPO Reno 14F

هاتفا OnePlus Nord CE 5 وOPPO Reno 14F
هاتفا OnePlus Nord CE 5 وOPPO Reno 14F
لمياء الياسين

مع تطوّر هواتف الفئة المتوسطة عامًا بعد عام، لم يعد اختيار الهاتف المناسب أمرًا سهلًا. 

يقدم كلٌّ من هاتفا OnePlus Nord CE 5 و هاتف OPPO Reno 14F ميزات قوية بسعر معقول. تساعدك هذه المقارنة على تحديد أيّ هاتف يُقدّم قيمة أكبر، سواءً كنت تُفضّل السرعة أو عمر البطارية أو جودة الكاميرا.

ميزات التصميم 
 

يتميز هاتف OPPO Reno 14F بتصميم أكثر متانة ،  مما يوفر حماية كاملة من الغبار ومقاومة للماء عند الغمر في الماء ورذاذ الماء عالي الضغط.كما أن هاتف Reno 14F أنحف وأخف وزنًا، مما يُعزز سهولة الاستخدام بيد واحدة.


يوفر كلا الهاتفين الذكيين شاشات AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز، إلا أن هاتف Nord CE 5 يتفوق في ذروة السطوع، حيث يصل إلى 1430 شمعة/م²، مقارنةً بـ 1400 شمعة/م² في Reno 14F وفي المقابل يوفر OnePlus رؤية أفضل في الهواء الطلق وتحكمًا أفضل في السطوع.
 

 

أداءً أفضل

يتميز هاتف Nord CE 5 بشريحة Dimensity 8350 Apex الأحدث، والتي توفر سرعات تردد قصوى أعلى (3.35 جيجاهرتز) وأداءً أفضل لوحدة معالجة الرسومات مقارنةً بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 الموجود في هاتف Reno 14F. 

كما تتميز شريحة Dimensity بكفاءة أعلى على تقنية 4 نانومتر، وتتعامل مع تعدد المهام والألعاب بسلاسة أكبر. وبينما يوفر كلا الهاتفين تقنية UFS 3.1 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، يتضمن هاتف OnePlus أيضًا أحدث إصدار من تقنية بلوتوث

البطارية والشحن

يضم هاتف Reno 14F بطارية أكبر سعة 6000 مللي أمبير/ساعة، مقارنةً ببطارية Nord العالمية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة أو 7100 مللي أمبير/ساعة (الهند). مع ذلك، يتميز هاتف OnePlus بشحن سلكي أسرع بكثير بقوة 80 واط، ويدعم الشحن الجانبي، وهي ميزة أساسية لعشاق الألعاب
يتفوق Nord CE 5 في السرعة الخام وتقنية الشحن، مما يجعله أفضل للمستخدمين الذين يركزون على الأداء
يوفر كلا الهاتفين مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، لكن هاتف Reno 14F يضيف كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل 

كاميرا السيلفي
 

يُعد هاتف Reno 14F الخيار الأمثل، فهو مزود بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، وهي ميزة كبيرة مقارنةً بكاميرا Nord ذات التركيز الثابت بدقة 16 ميجابكسل. وبينما يُسجل كلا الهاتفين فيديوهات بدقة 1080 بكسل، يُقدم Reno صورًا ذاتية أكثر وضوحًا ودقة، خاصةً في الإضاءة الخافتة.

 أما بالنسبة لمكالمات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي، فتتميز كاميرا Reno بتعدد استخدامات أفضل بكثير.

يبلغ سعر OnePlus Nord CE 5 حوالي 400 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر OPPO Reno 14F 500 دولار أمريكي. وبسعر أقل بـ 100 دولار أمريكي.

هاتف OnePlus Nord CE 5 هاتف OPPO Reno 14F عمر البطارية هاتف Nord CE 5 هاتف Reno 14F

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