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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة الراهب أرسانيوس الأخميمي المشرف على دير الأمير تادرس المشرقي بالصوامعة| صور

الأباء الرهبان
الأباء الرهبان
ميرنا رزق

توفي أمس، الراهب القمص أرسانيوس الأخميمي، المشرف على دير الأمير تادرس المشرقى بالصوامعة شرق، مركز إخميم، سوهاج، عن عمر ناهز ٦٧ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٤٣ سنة.

انضم الأب المتنيح إلى دير السيدة العذراء بجبل إخميم، كطالب رهبنة يوم ٧ أغسطس ١٩٨١، وذلك في السنوات الأولى من بدء تعمير الدير على يد المتنيح القمص ديسقورس الإخميمي، حيث تتلمذ على يديه، ثم ترهبن يوم ١ يناير ١٩٨٣ في دير الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، واستمر في خدمته الرهبانية في دير السيدة العذراء بجبل إخميم،  وسيم كاهنًا في ١١ يونيو ١٩٨٧، ونال رتبة القمصية يوم ١٨ مارس ٢٠٢٤.

صلاة التجنيز 

وخدم لسنوات طويلة مشرفًا على دير الأمير تادرس المشرقي بالصوامعة شرق، وتاجر بوزناته في تعمير الدير وخدمة زواره، فأصبح الدير مقصدًا للكثيرين من أبناء الكنيسة من كل أنحاء مصر، وخارجها.

وأقيمت صلوات تجنيزه في دير السيدة العذراء بجبل إخميم في الساعة الخامسة من مساء أمس، ودفن في طافوس الدير، وصلى صلوات التجنيز نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وفد من كهنة إيبارشية إخميم وساقلته، ومن رهبان أديرة القديس الأنبا شنودة الغربى بسوهاج، والقديس الأنبا توماس بساقلته، والقديسين الأنبا بيشاي والأنبا بيجول بسوهاج.

الراهب القمص أرسانيوس الأخميمي الأمير تادرس المشرقى بالصوامعة دير السيدة العذراء بجبل إخميم صلوات التجنيز الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم

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