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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحبس شهران لموزع موسيقي في ضرب وسب طليقته بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، موزع موسيقي بالحبس لمدة شهرين لاتهامه بالتعدي على طليقته بالضرب المبرح والسب بأكتوبر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باعتداء “أ. ش” على طليقته بالضرب المبرح وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وحررت المحضر رقم 12805 جنح أول أكتوبر وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها أنها تعرفت على طليقها في كلية تربية موسيقية وخطبها وتزوجا وانفصلت عنه بعد 3 شهور من الزواج.

وأضافت أنه في شهر أكتوبر لعام 2024، تعرض الموزع الموسيقي لها في الشارع وحاول التعدي عليها، وطلب منها الحديث معها لكنها رفضت في البداية.

وتابعت أنهم توجها إلى أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر وجلسا وطلب منها العودة، لكنها رفضت وأصيبت بحالة أغماء فأخذها في سيارتها وتوجه إلى منطقة الرماية وتعدى عليها بالضرب المبرح وتركها وغادر المكان.

موزع موسيقي أكتوبر سب طليقته محكمة جنح أكتوبر

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