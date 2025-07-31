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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خبير عن افتتاحات قناة السويس الجديدة في ذكري التأميم: ستظل نقطة إشراق وأمل جديد للمستقبل

الدكتور الجوهري الشبيني
الدكتور الجوهري الشبيني

صرح الدكتور الجوهري الشبيني الخبير الدولي للطاقة،  أن 25 %   نسبة قناة السويس من  تجارة العالم، مشيرا علي هامش احتفالية الهيئة برئاسة الفريق أسامة ربيع، بمناسبة الذكري 69  للتأميم أن القرار  له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، حيث ساهم في تعزيز السيطرة المصرية على القناة وزيادة الإيرادات القومية.

أضاف الشبيني أن  قناة السويس تعتبر ممرًا مائيًا حيويًا يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتلعب دورًا هامًا في التجارة العالمية.

وأشار الشبيني علي هامش احتفالية قناة السويس بتدشين عدد من الوحدات البحرية والكباري العائمة، إن تدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس يؤكد أنها كانت وستظل شريانًا مائيًا مهمًا، وكانت انطلاقة وطنية نحو التعمير والتنمية وبناء الوطن، فهي نقطة إشراق وأمل جديد للمستقبل.

أضاف خبير الطاقة الدولي الدكتور الجوهري الشبيني، أن تضافر المصريين ووقفتهم لحفر قناة السويس الجديدة وجمع ما يقرب من 64 مليار دولار في أيام قليلة أكد من البداية رهانهم على الرئيس السيسي ورؤاه للوطن وقدرته على سحق الإرهاب ومجابهة كل التحديات التي تواجه مصر، موضحًا أن مشروع قناة السويس الجديدة جذب الاستثمار للمنطقة وفتح مجالات كثيرة عملاقة وضخمة، وزاد من حجم وأعداد السفن المارة في القناة.

وأوضح أن المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية لقناة السويس تؤكد على القيادة الرشيدة للبلاد، وعلى النظرة المستقبلية لتنمية الوطن، مؤكدًا أن مشروع قناة السويس الجديدة مشروع قومي وحد المصريين وجعلهم على قلب رجل واحد، لافتًا إلى أن حالة التطور والنمو التي تمر بهما مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمار في الوقت الحالي.

قناة السويس الإسماعيلية الجوهري الشبيني

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