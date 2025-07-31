وفاة المنتج صلاح شميس والعزاء اليوم

رحل عن عالمنا منذ قليل المنتج صلاح شميس ، وسيقام العزاء اليوم فى شبرا.

ونعت نقابة المهن السينمائية المنتج صلاح شميس فى بيان جاء فيه: " تنعي الزميل المنتج الفني/ صلاح شميس

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" “صدق الله العظيم” ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة_المهن_السينمائية الزميل المنتج الفني/ صلاح شميس، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان ".

موعد ومكان عزاء صلاح شميس

وسيقام العزاء اليوم الخميس الموافق 31/7/2025 أمام منزل العائلة ٦١ شارع الديروطى متفرع من شارع كوبانيه المياه - روض الفرج - شبرا مصر".